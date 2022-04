Chemiekonzern BASF beendet Geschäfte in Russland und Belarus

Bis Anfang Juli will der Chemiekonzern seine Aktivitäten in den beiden Ländern einstellen. Ausnahme ist das Geschäft zur Unterstützung der Nahrungsmittelproduktion.

Derzeit sind 684 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Russland und Belarus beschäftigt. (Foto: dpa) BASF

Frankfurt Der Chemiekonzern BASF stellt seine Aktivitäten in Russland und Belarus wegen des Krieges in der Ukraine ein. Eine Ausnahme sei das Geschäft zur Unterstützung der Nahrungsmittelproduktion, teilte der Ludwigshafener Konzern am Mittwoch mit.

Seit März schließt BASF bereits keine neuen Geschäfte in Russland ab. Wegen der jüngsten Entwicklungen in dem Krieg und den von der EU verhängten Sanktionen gegen Russland habe der Konzern nun entschieden, auch die bestehenden Aktivitäten in Russland und Belarus bis Anfang Juli einzustellen.

Derzeit seien 684 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den beiden Ländern beschäftigt, diese würden bis zum Jahresende weiter unterstützt. Die Geschäfte in Russland und Belarus machten im vergangenen Jahr rund ein Prozent des Konzernumsatzes aus.

