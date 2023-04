Hannover Messe Wie die Industrie mit Künstlicher Intelligenz besser werden will

Hannover Auf der Hannover Messe zählte in den vergangenen Tagen Künstliche Intelligenz (KI) zu den Themen, die die rund 4000 Aussteller und 130.000 Besucher mit am meisten bewegten. Die Technologie bietet der Industrie Potenzial, ihre Abläufe effizienter, schneller und sicherer zu machen oder auch neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.

Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. „In der Fabrik und der industriellen Produktion denkt man vor allem schnell an Predictive Maintenance“, erklärt Patrick Glauner, Professor für Künstliche Intelligenz an der Technischen Hochschule Deggendorf. „Doch hier fängt es erst an – wir können mit KI so viel mehr machen als nur vorausschauende Wartung.“

Das habe sich mittlerweile auch in der Branche herumgesprochen, so Glauner. „Man nutzt immer mehr Deep Learning. Das funktioniert sehr gut – und dort gibt es große Fortschritte in der Inspektion.“

Deep Learning ist eine Kategorie der KI, die künstliche neuronale Netze für die Datenanalyse nutzt und beispielsweise bei der Bilderkennung sehr zuverlässig funktioniert.

Von der vorausschauenden Wartung und Instandhaltung von Maschinen über die Qualitätskontrolle bis zur Programmierung mit Sprachbefehlen: Das Handelsblatt zeigt einige Beispiele, wie KI in der Industrie zum Einsatz kommt.

Vorausschauende Wartung

Die Maschine reparieren, bevor sie ausfällt: Das ist die Idee der vorausschauenden Wartung. Ein solches System bietet beispielsweise das Start-up Ai-Omatic, das zum ersten Mal auf der Hannover Messe war. Es stellte eine Predictive-Maintenance-Software vor, mit der ungeplante Ausfälle von Maschinen verringert werden sollen.

Der Wartungsassistent des Unternehmens wertet per Deep Learning die Betriebsdaten einer Anlage aus und bildet daraus ein statistisches Modell für die Untersuchung künftiger Prozesse. Das Programm kann auf dieser Grundlage live die Sensordaten von Maschinen überwachen und auf Anomalien hinweisen. Nutzer können den Zustand ihrer Maschinen zudem über ein Dashboard beobachten.

In Krisenzeiten besonders schwierig: Stillstände oder sich ankündigende Störungen von Anomalien zu unterscheiden und so Fehlalarme zu vermeiden. Deshalb setzt das System von Ai-Omatic aktuelle Sensorwerte zu den Werten anderer Tage in Beziehung und kalkuliert so die Wahrscheinlichkeit eines Notfalls – oder aber eines Fehlalarms.

Qualitätskontrolle in der Fabrik

Eine fehleranfällige, weil gleichförmige Aufgabe ist die Qualitätsprüfung in der Fabrik: Arbeiter müssen am Fließband zahlreiche Produkte genau in Augenschein nehmen, um Schäden und Unregelmäßigkeiten zu entdecken.

Diese Tätigkeit lässt sich automatisieren: SAP hat für seine Fabriksoftware eine Funktion namens Visual Inspection entwickelt, die Kamerabilder automatisch analysiert und bei Unregelmäßigkeiten Warnungen ausgibt.

Smart Press Shop, ein Joint Venture von Porsche und Schuler AG, untersucht damit Karosserieteile – und entlastet so die Mitarbeiter in der Fabrik. Den Algorithmus trainieren die Mitarbeiter des Presswerks selbst: Während der Konfigurationsphase geben sie ihre Bewertung in das System ein. Schon nach einigen Stunden ist die Datengrundlage oft groß genug.

Industriebetriebe sollen mit solchen Verfahren die Fehlerquote senken können. Das Resultat: weniger Ausschuss, weniger Reklamationen. Das System von SAP ist zudem in der Lage, die Produktionsdaten in eine digitale Produktakte zu übernehmen, was es beispielsweise erleichtert, bei Rückrufen gezielt vorzugehen.

Bedienungshilfen für Roboter

Mit großen Sprachmodellen und Chatbots wie ChatGPT entsteht eine neue Generation der Künstlichen Intelligenz, die sich eines Tages ebenfalls in der Fabrik einsetzen lassen dürfte – zumindest, wenn die Haftungsfragen geklärt sind.

Ein mögliches Einsatzszenario stellten Hewlett Packard Enterprise (HPE) und das Heidelberger Start-up Aleph Alpha auf der Messe vor: einen intelligenten Assistenten, mit dem das Fabrikpersonal in natürlicher Sprache und mit Bildern kommunizieren kann.

Fragen rund um Installation, Wartung und Betriebssicherheit des Roboters können dadurch schnell gelöst werden. „Da das Fabrikpersonal so keine Handbücher von teilweise mehreren Tausend Seiten lesen muss, werden Prozesse beschleunigt“, erklärt HPE-Deutschlandchef Marc Fischer. „Und im Notfall kann der KI-Assistent den Mitarbeiter dabei anleiten, Produktionsabläufe zu stoppen.“

Die KI-basierte Anwendung trage so maßgeblich auch zur Arbeitssicherheit bei, so Fischer. Zudem halte der KI-Assistent zu seinen Antworten auch immer die passenden Quellen aus den Handbüchern parat.

Aleph Alpha hat auf einem Supercomputer von HPE seit 2019 die Künstliche Intelligenz entwickelt, die im Wettbewerb zu den KI-Projekten von US-Firmen wie OpenAI und Google steht.

Bedienung und Programmierung

Auch Siemens und Microsoft zeigten auf der Hannover Messe das Potenzial großer Sprachmodelle. Die beiden Konzerne rüsten die Software Teamcenter für das sogenannte Product Lifecycle Management (PLM) mit KI auf.

So arbeitet der Dax-Konzern an einer App, über die Servicetechniker oder Produktionsmitarbeiter Probleme mit Qualität oder Design per Sprachnachricht melden können – die Software wertet diese aus und verschickt automatisch einen Bericht an die passenden Teams, ob in Design, Forschung oder Fertigung.

Auch bei der Programmierung könnte sich die neue Sprachtechnologie als nützlich erweisen: Systeme wie Github Copilot und Amazon Code Whisperer wandeln Nutzereingaben in Programmcode um. Damit eignen sie sich auch für die Programmierung von Maschinen und Robotern. Denkbar ist, den Code für sogenannte speicherprogrammierbare Steuerungen, wie Siemens sie verkauft, per Sprachbefehl erzeugen zu lassen.

Entwicklerteams könnten so ihren Zeitaufwand und die Wahrscheinlichkeit von Fehlern erheblich reduzieren, indem sie Befehle in natürlicher Sprache eingeben und das „Coden“ dem Computer überlassen. Auch Wartungsteams würden so in die Lage versetzt, Fehler zu identifizieren und schneller Lösungen zu generieren.

Simulation

In Zukunft könnte ein weiterer Ansatz von KI-basierten Anwendungen bei Industrieunternehmen beliebt werden, so Glauner: Simulationen von Produktionsprozessen und Verhalten. „Simulationen dauern lange, sind sehr teuer und auch energieintensiv.

Mithilfe des maschinellen Lernens aus früheren Simulationen kann eine KI bei neuen Fällen oft das Simulationsergebnis innerhalb von Millisekunden vorhersagen,“ so Glauner.

Nur wenn die KI sich nicht sicher ist, müsse noch mal simuliert werden. „Das dauert dann wieder Tage - oder mitunter mehrere Wochen, die KI lernt daraus aber anschließend noch besser.“

