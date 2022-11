US-Pharmakonzern Merck & Co. übernimmt Krebsspezialisten Imago für 1,35 Milliarden Dollar

Mit der Übernahme erweitert der Pharmakonzern sein Arzneimittelportfolio. Auch weil die umsatzstarke Merck-Krebsimmuntherapie Keytruda 2028 wohl wichtige Patente verliert.

Im vergangenen Jahr stemmte der Pharmakonzern bereits eine milliardenschwere Übernahme. (Foto: Reuters) Merck & Co.

Frankfurt Der US-Pharmakonzern Merck will den Krebsspezialisten Imago BioSciences für 1,35 Milliarden Dollar übernehmen. Je Imago-Aktie legt Merck 36 Dollar in in bar auf den Tisch, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Das entspricht einem Aufschlag von fast 107 Prozent zum letzten Imago-Schlusskurs. Der Abschluss des Deals wird für das erste Quartal erwartet.

Imago hat sich auf Medikamente für die Behandlung von bösartigen Erkrankungen des Knochenmarks spezialisiert. Da Mercks Blockbuster-Krebsimmuntherapie Keytruda voraussichtlich 2028 wichtige Patente verliert, arbeitet das Unternehmen daran, sein Arzneimittelportfolio zu erweitern.

Im vergangenen Jahr übernahm Merck für 11,5 Milliarden Dollar die Biotechfirma Acceleron Pharma und verstärkte damit sein Geschäft mit Medikamenten gegen seltene Krankheiten.

