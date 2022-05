Dax-Konzern Wechsel an der Spitze von Fresenius Medical Care: Carla Kriwet wird neue Chefin

Die erfahrene Managerin soll den Dialysekonzern wieder zu profitablerem Wachstum führen. Sie wird 2023 den langjährigen CEO Rice Powell ablösen, der zum Jahreswechsel in den Ruhestand geht.

Die Managerin übernimmt den Chefposten bei Fresenius Medical Care. (Foto: Philips) Carla Kriwet

Frankfurt Für den Medizintechnikkonzern Philips hat sie bereits bis 2020 einige Jahre in Boston in den USA gearbeitet: Ab Januar kommenden Jahres wird Carla Kriwet nur ein paar Meilen weiter westlich in Waltham, Massachusetts, den Dialysekonzern Fresenius Medical Care an seinem Hauptsitz in Nordamerika führen. Am späten Dienstagabend gab das Dax-Unternehmen die Berufung der 51-jährigen Deutschen bekannt.

Die erfahrene Managerin wird den seit 2013 amtierenden CEO Rice Powell ablösen, der in diesem Jahr 67 Jahre alt wird und dessen Vertrag aufgrund der für den Vorstand geltenden Altersgrenze zum Jahresende ausläuft. Kriwet wird neben Merck-Chefin Belén Garijo die zweite Frau, die derzeit einen Dax-Konzern leitet.

Vergangene Woche erst hatte Kriwet überraschend nach nicht einmal zwei Jahren den Chefposten von Europas größtem Haushaltsgerätehersteller BSH „aus persönlichen Gründen“ und um eine neue Herausforderung anzunehmen, verlassen. Das teilte der zum Bosch-Konzern gehörende Hersteller mit.