Nikita Overchyk, Ivan Kychatyi Diese ukrainischen Unternehmer wollen ihren Landsleuten bei der Jobsuche helfen

Viele Ukrainer, die vor dem Krieg fliehen, sind gut qualifiziert. Zwei Gründer wollen mit ihrer Stellenbörse bei der Vermittlung unterstützen – ohne Profit zu machen.

Die Gründer haben eine Jobbörse für ukrainische Flüchtlinge aufgebaut. (Foto: UA Talents) Nikita Overchyk (l.), Ivan Kychatyi

Düsseldorf In wenigen Tagen und Nächten haben sie eine Jobplattform geschaffen: Mit ihrem Angebot UA Talents wollen Ivan Kychatyi, 32, und Nikita Overchyk, 33, ukrainischen Flüchtlingen bei der Jobsuche helfen. Die beiden befreundeten Unternehmer stammen selbst aus der Ukraine und leben seit wenigen Jahren in Berlin.

Auf die Geschäftsidee kamen sie in Gesprächen mit Freunden, die auf der Flucht sind. „Wir haben Erfahrungen darin, Plattformen aufzubauen und Kontakte in Europa“, sagt Kychatyi. Mit einer Stellenbörse, dachten beide, könnten sie ihre Landsleute am besten unterstützen.

Gesagt, getan: Am 7. März ging die Plattform online, nur wenige Tage nach Kriegsausbruch. Mittlerweile sind dort 8000 vakante Jobs von 3000 Firmen gelistet, etwa Offerten von Flixbus, Zalando, Bosch, Intel, Accenture oder Daimler.