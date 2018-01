17-Milliarden-Dollar-Deal Blackstone erwägt Einstieg in Thomson-Reuters-Sparte

Blackstone scheint den Einstieg in die umsatzstärkste Sparte von Thomson Reuters zu planen. Insiderinformationen zufolge soll der US-Finanzinvestor bereits in Gesprächen mit dem Nachrichten- und Datenanbieter zu stehen.

LondonDer US-Finanzinvestor Blackstone ist Insidern zufolge in Gesprächen zum Kauf der Mehrheit an der umsatzstärksten Sparte des Nachrichten- und Datenanbieters Thomson Reuters. Es gehe um die Übernahme von 55 Prozent des Bereichs Financial & Risk (F&R) für mehr als 17 Milliarden Dollar, sagten drei mit der Sache vertraute Personen am Dienstag.

Die Sparte bietet Nachrichten, Daten und Analytik für Banken und Investmenthäuser in aller Welt. Sie steht für mehr als die Hälfte des Umsatzes im Konzern. Die internationale Nachrichtenagentur Reuters solle aber in den Händen von Thomson Reuters bleiben.

Der Verwaltungsrat von Thomson Reuters werde sich wohl noch am Dienstag treffen, um über die Offerte zu beraten, sagten die Insider. Thomson Reuters teilte am Montag mit, der Konzern sei in fortgeschrittenen Gesprächen mit Blackstone bezüglich einer Partnerschaft. Zu weiteren Details äußerte sich die Firma nicht. Eine Sprecherin für Blackstone lehnte eine Stellungnahme ab.

Käme es zu dem Verkauf, wäre dies der größte Einschnitt bei Thomson Reuters seit 2008. Damals hatte der kanadische Thomson-Konzern die britische Nachrichtenagentur Reuters für 8,7 Milliarden Pfund gekauft. Das waren zum damaligen Umrechnungskurs rund 17 Milliarden Dollar.