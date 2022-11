Auktion bei Grisebach Kunst aus dem Haushalt der Ottos unter dem Hammer

Die Außenskulptur von 1998 hatte die Sammlerin Maren Otto in der Galerie Thomas in München, erworben.

Düsseldorf Wer sich Literatur über das Wirtschaftswunder greift, stößt unweigerlich auf die imposante Leistung von Werner Otto und den von ihm 1949 gegründeten Versandhandel gleichen Namens. Wer sich in Deutschland mit der Bahn bewegt, schlendert vielerorts durch die ECE-Passagen der Otto-Familie in eine Stadt.

In den Herbstversteigerungen ab 1. Dezember kommen im Auktionshaus Grisebach in Berlin rund 50 Werke aus der Sammlung von Maren Otto unter den Hammer. Die Witwe des 2011 im Alter von 102 Jahren verstorbenen Firmengründers hat sich für Alte Meister ebenso begeistert wie für die Klassische Moderne und Nachkriegskunst. Forbes schätzt ihr Vermögen auf 2,7 Milliarden Dollar.

„Von ihrem ‚absoluten Auge“ zeugt eine über Jahrzehnte gewachsene exquisite Sammlung und die Stilsicherheit, mit der diese Schätze innerhalb ihres Hauses inszeniert sind. Marens Leidenschaft umfasst alle Jahrhunderte“, sagt Bernd Schultz, Mitgründer und Senior im Auktionshaus Grisebach.

Unter den Hammer kommen Gemälde und Skulpturen nicht in einem Single-Owner-Sale, mit dem bekannten Familiennamen auf dem Cover, sondern eingestreut in verschiedenen Versteigerungen. Die Herkunft aus dem kunstsinnigen Unternehmerhaushalt, in dem keiner Wind um seine Position macht, lässt sich gleichwohl an genauen Herkunftsangaben im Katalog ablesen. Sie erwähnen auch, wann und wo die Sammlerin die Arbeiten erworben hatte.

Die weiße Frau auf einer Parkbank, eine lebensnahe Skulptur des Amerikaner George Segal von 1998, hatte sie 2009 in der Galerie Thomas in München erworben. Geschätzt ist die Außenskulptur auf 200.000 bis 300.000 Euro. Bei Thomas entschied sich Maren Otto im selben Jahr auch für die kantige Bronzeskulptur „Sitting Figures“ von Lynn Chadwick. Dieses fein ausponderierte Verhältnis zwischen Männlich und Weiblich bei dem sitzenden Paar markiert mit 800.000 bis 1,2 Millionen Euro die Preisspitze der Schätzungen.

Die kleinformatige Mischtechnik fängt die Stimmung in einem Pariser Varieté beim Schlussapplaus ein. Sie ist auf 30.000 bis 40.000 Euro geschätzt. (Foto: Karen Bartsch, Berlin / Grisebach GmbH /VG Bild-Kunst, Bonn) Marianne von Werefkin „Sängerin“

Doch längst nicht alles aus der Sammlung der Mäzenin ist hoch getaxt. Eine kleine Mischtechnik von Marianne Werefkin aus der Zeit um 1907/08 ist voller Temperament und Atmosphäre. Sie kam über die Galeristin Margret Heuser zur Sammlerin und soll jetzt zwischen 30.000 und 40.000 Euro kosten. Max Liebermann ist mehrfach vertreten. Für sein Gemälde „Reiter am Meer nach rechts“ werden mindestens 300.000 Euro erwartet.

Bei der Skulptur ist der Klassizismus vorherrschend aus Deutschland, aber auch aus Frankreich. Von dort stammen zwei Bronzestatuetten, die Robert Le Lorrain zugeschrieben werden. Die beiden Tänzerinnen hatte Maren Otto auf der Antiquitätenmesse in Monaco erwerben können.

Das Sammlerpaar engagierte sich nicht nur für die Künste, sondern auch für Hilfsbedürftige. Für ihr Eintreten in sozialen wie kulturellen Fragen wurden Werner und Maren Otto 2008 mit dem ersten James Simon-Preis ausgezeichnet. Der zu lange vergessene, jüdische Unternehmer und Kunstsammler Simon war im Kaiserreich maßgeblich am Ausbau der Berliner Museen und am Erwerb der Nofretete-Büste beteiligt gewesen.

