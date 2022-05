Auktionen in New York Christie's setzt 1,3 Milliarden in nur einer Woche um

Ein wildes Tanzbild, ein Skelett und ein amerikanisches Historienbild machen auf Christie's jüngster Abendauktion Furore. Herausragend auch die Ergebnisse der Sammlung Anne Bass.

New York Ungefähr zur Halbzeit der Abendauktion „20th Century“ bei Christie’s verwandelte sich der sonst wohltemperierte Saal minutenlang in eine Arena. Ernie Barnes“ Bild „The Sugar Shack“ von 1976, das in der Retrospektive des ehemaligen Profi-Sportlers in Los Angeles vor drei Jahren Besucherschlangen anzog, war an der Reihe. Eine fast identische erste Version der sinnlichen Tänzer von 1970 mit den für Barnes typischen überlangen Gliedmaßen war unter anderem durch eine TV-Show berühmt geworden.

22 Telefonbieter hätten Interesse angemeldet, kündigte Auktionator Adrien Meyer das Los an. Aber die kamen gar nicht zum Zuge. Sofort rief Hedgefonds-Manager Bill Perkins in der letzten Reihe „600.000 Dollar!“ in den Saal. Nur wenige Sitzplätze entfernt konterte Dane Jensen, Vertreter der Kunstberatungsfirma Gurr Jones in Los Angeles, im Auftrag seines Kunden mit 700.000 Dollar.