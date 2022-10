Privatinitiative in Hamburg Wie tickt der Nachwuchs in den Kunstakademien?

Was Deutschlands Kunsthochschulen zu bieten haben, sichtet das Unternehmerpaar Christian und Margarita Holle. Ihre Auswahl für 2022 ist in Kürze zu besichtigen. Vormerken.

Das hochformatige Ölgemälde spielt mit kräftigen Farben, Flächen und charaktervollen Figuren (Ausschnitt). (Foto: salondergegenwart) Navot Miller „Pedro, Michele & Riccardo in Impruneta“

Hamburg Was beschäftigt junge Künstlerinnen und Künstlerin krisengeschüttelten Zeiten? Wer das herausfinden möchte, dem bieten sich die jährlichen Atelierrundgänge an. Sie gehören mittlerweile als probate Form der Öffentlichkeitsarbeit zum Standardrepertoire der größeren Kunsthochschulen.

Wer aber eine Abkürzung gehen möchte, der besucht in Hamburg den „salondergegenwart“. Seine Anfänge reichen in das Jahr 2011 zurück, als der Immobilienmakler Christian Holle zusammen mit seiner Frau Margarita in Hamburg erstmals zu zeigen begannen, was sonst in der Hansestadt nicht zu sehen war. Kunst frisch aus den Hochschulen Deutschlands.

Wie kommt das Ehepaar Holle zu seiner Auswahl? Sie schreiben, berichtet Christian Holle, jedes Jahr die insgesamt 36 Malerei-Professuren an deutschen Hochschulen an und bitten um Hinweise auf Talente. Dann beginnt für Beide die eigentliche Arbeit.