Rath checkt ein: Lanserhof Sylt Ein neues Haus der Superlative auf Sylt

Lanserhof ist mit seinem Medical Health Konzept seit Jahren Qualitäts- und Marktführer der Branche. Nun eröffnet das Haus einen weiteren Standort auf Sylt.

Seit einer knappen Woche steht den Gästen das neue Lanserhof-Haus auf Sylt zur Verfügung. (Foto: Christoph Ingenhoven) Weitläufig und clean

Gesundheit ist der Luxus der aktuellen Zeit. Und wenn Sie wie ich das Alter von 50 leicht überschritten haben, dann liegt Ihnen Ihr körperliches Wohlbefinden so sehr am Herzen, dass Sie Lebenszeit in Prävention investieren. Ganz unabhängig davon, ob schon wieder „Bikini-Body-Saison“ ist. Die eigene Gesundheit wieder auf Vordermann zu bringen, ist dabei nicht immer ein Zuckerschlecken. Manchmal sogar eher eine Saure-Gurken-Zeit. Zum Glück gibt es Orte wie den Lanserhof, an denen man fast wie von selbst seine eigene Balance (wieder)findet – körperlich und mental.

Als Hotelier faszinieren mich Neuanfänge bis heute. Ich eröffnete zahlreiche Hotels auf vier Kontinenten und weiß, wie die Zeit davor abläuft. Es passiert so ungefähr alles. Nur meistens nicht das, was auf dem detaillierten Plan geschrieben steht. Was ich bislang nicht wusste: dass das Pre-Opening einen Vorgeschmack auf das Gasterlebnis aufzeigen kann.