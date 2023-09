Rath checkt ein Warum das Resort Achental auf dem Weg nach ganz oben ist

Abschlag oder Aufschlag: Unser Hoteltester hat Das Achental auch sportlich geprüft. Dabei traf er auf Golfspieler – und die Profi-Fußballer eines Erstligisten. Was es sonst noch zu entdecken gab.

Das Spa-Angebot ist mindestens genauso umfangreich wie das des Sportbereichs. (Foto: Das Achental) Indoor und Outdoor

Das Achental ist ein Hidden Champion unter den deutschen Fünf-Sterne-Hotels. In den 1950er-Jahren ein kleiner Reiterhof mit eigener Pferdezucht, in den Achtzigern zum Sporthotel umgebaut, befindet sich das Haus jetzt in der nächsten Metamorphose.

Dieter Müller und Ursula Schelle-Müller, denen auch die Hotelgruppe Motel One gehört, haben sich vor ein paar Jahren dazu entschieden, das Achental zu einem Hideaway auszubauen. Ich merke bei meinem Aufenthalt, das Ihnen das bisher schon exzellent gelungen ist.

Abschlag, Aufschlag und Anstoß im Paradies

Seit dem Umbau der Außenanlage gibt es hier einen sehr guten 18-Loch-Golfplatz, der in Bayern seinesgleichen sucht und in Deutschland sicher zu den Top Fünf gehört. In der dazugehörigen PGA-Akademie können Einsteiger die Platzreife ablegen und ambitionierte Golfer ihr Handicap verbessern.