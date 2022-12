Rezension Zwischen Nachtzügen und Postkutschen-Rennen: Das wilde Leben des Mr. Orient-Express

Seit einigen Jahren versprechen uns Eisenbahngesellschaften wie die Österreichische Bundesbahn mit ihren „Nightjets“ eine Renaissance des Schlafwagens: Sich in einem rollenden Hotelzimmer durch die Nacht wiegen lassen, am nächsten Morgen ausgeruht am Ziel ankommen und dabei auch noch klimafreundlich reisen – dieses Versprechen klingt verlockender denn je.

Doch die modernen Nachtzüge stoßen auf ganz ähnliche Probleme wie jene, mit denen ein inzwischen fast vergessener Eisenbahnpionier bereits vor 150 Jahren zu kämpfen hatte: Unterschiedliche technische Standards und bürokratische Regeln je nach Land machen Zugreisen über Grenzen hinweg kompliziert. Und wenn die Wagen echte Privatsphäre bieten sollen, passen vergleichsweise wenige Passagiere hinein, was einen profitablen Betrieb erschwert.

Dem Belgier Georges Nagelmackers gelang es als Erstem, diese Hürden zu überwinden und Europa in den Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg mit einem Netz aus Luxuszügen zu überziehen. Die Eliten der Belle Epoque konnten mit Nagelmackers „Compagnie Internationale des Wagon Lits et des Grands Express Européens“ (CIWL) von Sibirien bis Lissabon reisen und von St. Petersburg bis ins ägyptische Luxor.

Sein Meisterstück gelang Nagelmackers mit dem „Orient-Express“ von Paris nach Istanbul. Der Name dieses Zuges ist bis heute Synonym für elegantes Reisen auf der Schiene, ebenso wie für Romantik und Abenteuer: Auf der Jungfernfahrt 1883 riet die CIWL den Reisenden, Revolver mit sich zu führen. Aber dafür kamen die ersten Passagiere des Orient-Express auch in den Genuss einer spontanen Audienz beim rumänischen König.

Der Filmemacher und Autor Gerhard Rekel erzählt uns solche Schlüsselepisoden im Leben Nagelmackers im süffigen Stil eines historischen Romans – ohne dass es der Biografie deshalb an Genauigkeit fehlt. Rekel charakterisiert Nagelmackers als typischen schumpeterschen Pionierunternehmer: Eisenbahnen waren vor 150 Jahren ein Zukunftsmarkt wie heute schnelle Datennetze oder Künstliche Intelligenz.

Nachdem der Bankierssohn auf einer USA-Reise die ersten noch recht spartanischen Schlafwagen kennengelernt hatte, wollte er dieses Produkt unbedingt nach Europa holen – aber mit mehr Komfort und einem Service wie in den besten Grandhotels.

Durch den Fokus aufs Luxussegment umging Nagelmackers das Problem der geringen Kapazität in seinen Zügen: Die elitäre Kundschaft der CIWL zahlte nahezu jeden Preis, wenn ihr dafür die Strapazen einer normalen Bahnfahrt erspart blieben. Eine Fahrt in Nagelmackers Schlafwagen von Paris nach Wien kostete 1873 etwa so viel wie ein Arbeiter in einem Jahr verdiente.

Dennoch schrammte die CIWL mehr als einmal am Rand der Pleite entlang. Wie jedem echten Pionierunternehmer war Nagelmackers Wachstum wichtiger als Rendite.

Er wollte immer neue Schlaf-, Speise- und Salonwagen bauen, immer neue Züge fahren lassen und die Passagiere an deren Zielorten bald auch in eigenen Hotels beherbergen. Im legendären „Pera Palace“ in Istanbul lässt sich bis heute die Atmosphäre der einstigen CIWL-Hotels erspüren.



In Rekels Buch lernt man dann noch, dass der Eisenbahnunternehmer Nagelmackers ausgerechnet in der archaischen Disziplin des Postkutschen-Rennens bei den Olympischen Spielen 1900 die Goldmedaille holte – das Bild des draufgängerischen Tausendsassas scheint perfekt.

Doch die Biografie macht deutlich, dass Nagelmackers seinen Erfolg auch ganz anderen Eigenschaften verdankte: etwa diplomatischem Geschick in den Verhandlungen mit den Eisenbahngesellschaften, auf deren Gleisen er seine Züge fahren ließ. Dazu Einfühlungsvermögen für die Bedürfnisse von Passagieren und Geschäftspartnern.

Privat scheint Nagelmackers ein sensibler und höflicher Gentleman gewesen zu sein. Das klingt eher nicht nach einem Elon Musk des Schienenstrangs.

Rekels klug und kurzweilig geschriebenes Buch zeigt: An den Kriterien für großes Unternehmertum hat sich in den vergangenen 150 Jahren ebenso wenig geändert wie an den Voraussetzungen für den erfolgreichen Betrieb von Nachtzügen.

