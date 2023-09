Shortlist des Deutschen Wirtschaftsbuchpreises Unkontrollierte Macht: Wie eine „digitale Republik“ aussehen könnte

Jamie Susskind fordert eine Neuverhandlung von Demokratie und Gesellschaft im digitalen Zeitalter. Dabei reichen ein paar neue Regeln laut Susskind nicht aus.

„Digital Republic“ ist ein Manifest, das für eine neue wertebasierte und menschenorientierte digitale Ordnung plädiert. (Foto: dpa) Künstliche Intelligenz (KI)

Berlin Dass es der englische Autor Jamie Susskind auf die Shortlist der besten Wirtschaftsbücher dieses Jahres geschafft hat, ist schon fast als logische Folge der Ereignisse zu betrachten. Schließlich dürfte 2023 als das Jahr in die Geschichtsbücher eingehen, in dem Künstliche Intelligenz massentauglich wurde und sich aufmachte, unsere gesellschaftliche Ordnung mitzuprägen. Das Sprachmodell ChatGPT hat es in nur wenigen Monaten geschafft, die Arbeit, das Leben und auch das Denken der Menschen rund um den Globus zu beeinflussen.

Die Frage, welche Regeln und Gesetze sich die Menschen wünschen, wenn Maschinen immer mehr Einfluss gewinnen, muss also dringend gestellt werden – Susskind versucht, sie zu beantworten. Dabei macht es sich der Autor nicht leicht. Er wägt anhand von aktuellen Beispielen und eigenen Ideen ab, macht Vorschläge und nähert sich so seiner Vision einer digitalen Republik immer weiter an.