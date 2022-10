Morning-Briefing-Podcast Hans-Jürgen Jakobs hört beim Morning Briefing auf

In einer Sonderfolge stellt der langjährige Autor seine Nachfolger vor und verrät, woher all seine Zitate kommen.

Viereinhalb Jahre war Hans-Jürgen Jakobs Autor beim Handelsblatt Morning Briefing. Nun gibt er den Stab weiter an Christian Rickens und Teresa Stiens. Rickens ist Morning-Briefing-Lesern bereits bekannt als Autor, Stiens ist Hauptstadtkorrespondentin.

In der Morning-Briefing-Sonderfolge erzählen die Autoren, wie das Morning Briefing entsteht, an welche Leserinnen und Leser sie beim Schreiben denken und Jakobs gibt Einblicke in seine künftige Abendgestaltung.

Haben Sie Kritik oder Lob zur Audioversion des Morning Briefings? Dann mailen Sie mir unter: [email protected].

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen