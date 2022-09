Handelsblatt Today Gasbranche sieht Staat in der Pflicht

Die Gasbranche sieht den Staat in der Verantwortung, sie in der aktuellen Situation zu unterstützen. Andernfalls könne die Versorgungssicherheit nicht gewährleistet werden.

Düsseldorf Die hohen Gaspreise bleiben weiterhin im Zentrum der politischen Diskussion. Immer wenn man denkt, jetzt kann es nicht noch unübersichtlicher werden, nimmt die Diskussion eine neue Wendung. Eine vieldiskutierte Maßnahme der vergangenen Wochen war die Verstaatlichung des Energieunternehmens Uniper. „Ich denke das war ein ganz wichtiger Schritt des Staates, um den Markt zu beruhigen und Industrie und Verbrauchern ein gutes Signal zu geben“, sagt Timm Kehler, Geschäftsführer des Verbands „Zukunft Gas“ im Interview mit Ina Karabasz von Handelsblatt Today.

Doch wie geht es jetzt weiter? Folgt auf die Verstaatlichung von Uniper vielleicht bald die nächste? „Wir gehen davon aus, dass auch die anderen Unternehmen Unterstützung brauchen“, sagt Kehler. Die Stimme der Gasbranche in Richtung Politik formuliert in der heutigen Folge klar, dass er den Staat diesbezüglich in der Pflicht sieht. Er spricht außerdem über die Diskussion um den Gaspreisdeckel und die Versorgungssicherheit in Deutschland im Falle einer Insolvenz kleinerer Anbieter.

