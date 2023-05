Der lethargische Aktienmarkt nimmt Fahrt auf. Dass der jüngste Höhenflug wirklich nachhaltig ist, bezweifeln aber viele Strategen und Ökonomen. Die Angst vor einem Abschwung bleibt.

Frankfurt 16.331 Punkte und damit 41 mehr als die bisherige Bestmarke aus dem November 2021: Die Hoffnung auf eine baldige Einigung im US-Schuldenstreit hat den Dax am Freitag auf ein neues Rekordhoch getrieben. Auch viele Leitindex anderer europäischer Börsen notierten in der Gewinnzone.

Zuvor war bereits die japanische Börse war bereits auf den höchsten Stand seit 33 Jahren geklettert. „Aktien in Feierlaune“, hieß es bei den Strategen der Helaba. Doch trotz der jüngsten Rally und einer ganzen Reihe positiver Faktoren zweifeln viele Experten nach wie vor an der Nachhaltigkeit des Aufschwungs am Aktienmarkt.

Aktuell erhalten die Börsen vor allem aus den USA Rückenwind. Der republikanische Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, schürte die Hoffnung, dass bis Sonntag eine Einigung im Streit um die Obergrenze der US-Staatsschulden erreicht werden könnte.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen