Biotech-Unternehmen entwickeln immer häufiger marktreife Medikamente. Pharmakonzerne stützen mit deren Übernahme ihr eigenes Geschäft – und bewirken damit steigende Aktienkurse.

Das Biotech-Unternehmen Amgen entwickelt Therapien gegen Krebs. Ende August stieg der Wert der Amgen-Aktien um sieben Prozent, nachdem es ein anderes Biotech-Unternehmen übernommen hatte. (Foto: obs) Blutkrebszellen und Immunglobine

Köln Die Biotech-Branche liefert für Anleger positive Schlagzeilen. Hersteller haben einige vielversprechende Produktentwicklungen in den Pipelines. Zudem finden große Übernahmen innerhalb der Branche und durch Pharmakonzerne statt, die die Kurse positiv beeinflussen.

Die Innovationskraft von Biotech werde immer relevanter, um den Herausforderungen der modernen Medizin gerecht zu werden, sagt Martin Pfeilschifter aus dem Pharma-Biotech-Aktien-Team der Deka Investment. „Auch in einem Umfeld steigender Zinsen und des damit einhergehenden Bewertungsdrucks bleiben Biotech-Werte hochinteressant.“

Zuletzt konnten große Unternehmen nach Unternehmenskäufen ihre eigenen Aktienwerte steigern. Das zeigt, wie positiv der Markt die Produkte aufnimmt. So hat Ende September der große US-Pharma- und Biotech-Konzern Gilead Sciences das Start-up Mirobio übernommen. Gilead zahlte 405 Millionen Dollar in Barmitteln für das zuvor private britische Unternehmen, das 2019 aus der Universität in Oxford ausgegliedert worden war.

