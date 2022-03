Berkshire Hathaway Größter Deal seit 2016: Warren Buffett übernimmt Versicherer Alleghany

Der Star-Investor stärkt sein Kerngeschäft. Er kauft für fast zwölf Milliarden Dollar den US-Versicherer Alleghany Corporation.

Der Chef von Berkshire Hathaway gilt als Star-Investor. (Foto: AP) Warren Buffett

Bangalore Lange hat sich Warren Buffett zurückgehalten, doch schlägt der US-Starinvestor zu: Sein Konglomerat Berkshire Hathaway will die US-Versicherungsholding Alleghany Corporation für 11,6 Milliarden Dollar übernehmen. Berkshire bietet den Aktionären 848,02 Dollar je Aktie, wie das Unternehmen mitteilte. Das Angebot liegt damit mehr als ein Viertel über dem Freitagsschlusskurs.

Die Transaktion ist Berkshires größte seit der Übernahme von Precision Castparts im Jahr 2016, wie aus von Bloomberg zusammengestellten Daten hervorgeht. Die damalige Übernahme hatte einen Wert von 37,2 Milliarden Dollar, einschließlich Schulden.

Der Börse kamen die Neuigkeiten gut an: Der Kurs von Alleghany schoss am Montag zum Handelsbeginn um rund 25 Prozent in die Höhe auf rund 850 Dollar. Die Berkshire-Aktie zog um rund ein Prozent an.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen