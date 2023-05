 Berkshire Hathaway: Warren Buffett verkauft Aktien im großen Stil

In Zeiten von hohen Zinsen und steigenden Rezessionssorgen hält sich Warren Buffett weiter zurück. Im ersten Quartal verkaufte Berkshire Aktien im Wert von 13,3 Milliarden Dollar und kaufte nur wenige neue Papiere dazu. Dafür fuhr der Konzern die Aktienrückkäufe wieder hoch und kaufte Berkshire-Titel im Wert von 4,4 Milliarden Dollar.

Die Cash-Reserven stiegen um zwei Milliarden Dollar auf 130,6 Milliarden Dollar, das ist der höchste Stand seit Ende 2021. Charlie Munger, sein stellvertretender Verwaltungsratschef, hatte bereits Ende April gewarnt, dass es an den Aktienmärkten schwierig bleiben könnte.

Dabei hat Berkshire durchaus von der guten Stimmung an der Wall Street in den ersten Monaten des Jahres profitiert. Der Nettogewinn stieg um zwei Prozent auf 35,5 Milliarden Dollar. Hier sind jedoch die Buchgewinne aus den Aktienbeteiligungen enthalten, die von Quartal zu Quartal stark schwanken können. Daher schaut Buffett gern auf den operativen Gewinn, der aussagekräftiger ist. Der stieg um 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 8,1 Milliarden Dollar.

Angetrieben wurde der Quartalsgewinn auch von der Versicherungstochter Geico. Der Autoversicherer meldete einen Gewinn von 703 Millionen Dollar, nachdem die vorherigen sechs Quartale defizitär waren. Das verhalf auch Berkshires wichtiger Versicherungssparte zu einem Gewinn von 911 Millionen Dollar – mehr als fünf Mal so viel wie ein Jahr zuvor.

Gewinnrückgang in der Energiesparte

Dafür schnitt die Energiesparte deutlich schlechter ab. Der Gewinn brach um 46 Prozent ein. Einer Berkshire-Mitteilung zufolge lag das unter anderem an geringeren Einnahmen von regulierten US-Versorgungsunternehmen. Das Geschäft wird von Buffetts designiertem Nachfolger Greg Abel geführt.

Für das laufende Jahr erwartet Buffett schwierigere Zeiten. Die meisten Sparten und Tochterunternehmen „werden in diesem Jahr geringere Gewinne als im vergangenen Jahr ausweisen“, warnte der Berkshire-Chef am Samstag. In den letzten sechs Monaten sei eine „unglaublich starke Phase“ der US-Wirtschaft zu Ende gegangen. Buffett könne im laufenden Jahr jedoch voraussichtlich die Kapitalerträge deutlich steigern. Denn der Konzern profitiert von den steigenden Renditen bei US-Staatsanleihen, in denen er einen Großteil seinen Cash-Reserven parkt. Auch rechnen Analysten mit Dividendeneinnahmen von über fünf Milliarden Dollar.

„Nichts ist sicher, aber ich erwarte, dass wir unsere Kapitalerträge deutlich steigern können“, betonte Buffett. Berkshires Aktienportfolio ist nun 328 Milliarden Dollar wert, die größte Position ist mit Abstand der iPhone-Hersteller Apple. Die Berkshire-Aktie hat in diesem Jahr knapp fünf Prozent zugelegt und schloss am Freitag bei 491.840 Dollar.

Erstpublikation: 06.05.2023, 15:49 Uhr (zuletzt aktualisiert: 06.05.2023, 19:59 Uhr).