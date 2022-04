Leerverkäufer Vorsicht Shortseller: Wo Hedgefonds vor der Berichtssaison auf fallende Kurse wetten

Das Marktumfeld für Aktien hat sich durch den Ukrainekrieg, die hohe Inflation und die steigenden Zinsen dramatisch verschlechtert. Darauf haben Shortseller reagiert.

Shortseller haben ihre Wetten an die neue Situation am Aktienmarkt angepasst. SMA Solar, Schaeffler und Hellofresh

Düsseldorf Hedgefonds haben sich vor dem Start der Berichtssaison in Deutschland in Position gebracht und wetten bei etlichen Aktien auf fallende Kurse. Das zeigt eine Auswertung des Handelsblatts von Daten des Bundesanzeigers, an den die auch Shortseller genannten Profi-Investoren ihre Wetten melden müssen.

Demnach haben Shortseller seit Anfang Januar bei 35 Aktien aus Dax, MDax oder SDax ihre Wetten auf fallende Kurse erhöht – also bei mehr als jedem fünften Unternehmen der drei Börsenmesslatten. Reduziert wurden dagegen nur 17 Wetten. Weitere 14 Short-Wetten blieben unverändert. Die tatsächliche Zahl der Positionen dürfte noch deutlich größer sein, denn veröffentlicht werden nur Wetten, die 0,5 Prozent der frei handelbaren Aktien übersteigen.

