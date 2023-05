In den vergangenen drei Wochen zogen die Sätze für Tagesgeld rund zehn Prozent an. Beim Festgeld über ein Jahr gibt es inzwischen sogar Zinsen bis zu 3,75 Prozent.

Immer weniger hinzunehmen ist nach Ansicht der Experten, dass nach wie vor ein gewichtiger Teil der Banken und Sparkassen gar keine Zinsen für Tagesgeld zahlt. (Foto: foto_tech - stock.adobe.com) Euro-Scheine und -Münzen

Frankfurt Eine Drei vor dem Komma hat sich inzwischen etabliert, jedenfalls bei Sparern, die Zinsen für Tages- und Festgeld vergleichen. So stehen unter den besten zehn Angeboten für Tagesgeld beim Zinsvergleich des Frankfurter Finanzdienstleisters FMH- Finanzberatung nur Angebote, die Kunden und Kundinnen mindestens drei Prozent anbieten. Beim Festgeld über ein Jahr gibt es Zinsen bis zu 3,75 Prozent.

Und die Zinsen gehen weiter nach oben. In den vergangenen drei Wochen zogen die Sätze für Tagesgeld rund zehn Prozent an auf im Mittel 1,42, wie FMH unter 150 Finanzhäusern festgestellt hat. Der Satz für Festgeld über ein Jahr ist prozentual weniger gestiegen, aber dennoch im Durchschnitt auf immerhin 2,44 Prozent.

Lesen Sie, welche Banken die höchsten Zinsen auf Tagesgeld und Festgeld bieten, was Neukunden beachten müssen, bevor sie ein Angebot annehmen und wo auch Bestandskunden profitieren.

