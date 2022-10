ZEW-Umfrage Börsianer blicken optimistischer auf die Konjunktur

Trotz des optimistischeren Ausblicks der Anleger habe sich der wirtschaftliche Ausblick insgesamt erneut verschlechtert. „Die Wirtschaft befindet sich auf Rezessionskurs.“

Nach einer Umfrage des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) blicken Börsianer etwas optimistischer in die Zukunft. (Foto: IMAGO/Hannelore Förster) Börse Frankfurt

Berlin Börsenprofis blicken überraschend etwas weniger pessimistisch auf die deutsche Wirtschaft. Das Barometer für deren Einschätzung zur Konjunktur in den nächsten sechs Monaten stieg im Oktober um 2,7 Zähler auf minus 59,2 Punkte. Zuvor war es drei Monate in Folge gefallen, wie das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag zu seiner monatlichen Umfrage unter 176 Analysten und Anlegern mitteilte.

Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem weiteren Rückgang auf minus 65,7 gerechnet. Die Börsianer bewerteten die aktuelle Lage allerdings deutlich schlechter: Dieses Barometer fiel um 11,7 auf minus 72,2 Punkte.

