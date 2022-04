Affäre um malaysischen Staatsfonds 1MDB Bis zu 30 Jahre Gefängnis: US-Jury spricht Ex-Goldman-Banker in Korruptionsaffäre schuldig

Es war einer der spektakulärsten Betrugsfälle der Wall Street. Nun muss ein ehemaliger Goldman-Sachs-Banker dafür ins Gefängnis.

Die Jury befand den 49-jährigen in allen Anklagepunkten schuldig. (Foto: Reuters) Roger Ng nach der Urteilsverkündung in Brooklyn, New York

New York Roger Ng ist am Freitag in der Korruptionsaffäre um den malaysischen Staatsfonds 1MDB schuldig gesprochen worden. Der achtwöchige Gerichtsprozess brachte eine ganze Reihe pikanter Details um Ng und seinen ehemaligen Chef, den deutschstämmigen Tim Leissner ans Tageslicht. Die Jury befand den 49-jährigen Ng nun in allen Anklagepunkten schuldig, darunter Verstöße gegen amerikanische Anti-Bestechungs- und -Geldwäsche-Gesetze.

Laut Anklage soll er durch seine Rolle bei dem Skandal selbst über 35 Millionen Dollar (rund 32 Millionen Euro) ergaunert haben. Der milliardenschwere 1MDB-Fonds war 2009 zur Wirtschaftsförderung Malaysias eingerichtet worden. Im Laufe von zwei Jahren verdiente Goldman etwa 600 Millionen Dollar Gebühren für die Begleitung dreier Anleihen, die 1MDB 6,5 Milliarden Dollar in die Kassen spülten – ein ungewöhnlich hohes Honorar für staatsnahe Transaktionen.

Ex-Regierungsmitglieder und dubiose Berater sollen jedoch - mit Hilfe von früheren Goldman-Mitarbeitern - den Großteil der Mittel veruntreut haben. Als Strippenzieher gilt der dubiose Finanzier Jho Low.

Goldman akzeptierte im Oktober 2020 bei einem Vergleich eine Strafe in Höhe von 2,9 Milliarden Dollar. Leissner hatte sich schuldig bekannt und einen Deal mit der Strafverfolgung geschlossen. Beim Prozess belastete er seinen ehemaligen Kollegen schwer. Ng bleibt auf Kaution frei, noch wurde kein Datum für die Urteilsverkündung genannt. Dem früheren Investmentbanker drohen bis zu 30 Jahre Gefängnis. Seine Anwälte hatten ihn als Leissners Gehilfen dargestellt, als einen gewissenhaften Banker, der als Erster die Goldman-Compliance vor dem Treiben des malaysischen Finanziers Jho Low gewarnt habe. Die Strategie ging jedoch nicht auf.

„Es ist ein Erfolg, nicht nur für die Rechtsstaatlichkeit“, sondern auch für Malaysia, sagte Staatsanwalt Breon Peace nach der Entscheidung der Jury. „Der Angeklagte und seine Komplizen haben 1MBD nicht als ein Mittel gesehen, um Gutes für das malaysische Volk zu tun, sondern um sich selbst mit Bergen von Geld zu bereichern, die sie aus dem Fonds abgezweigt haben.“ Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

Mehr: Jho Low – Das ist der Investor, der 700 Millionen Dollar zurückgeben muss