Banken Streit um AT1-Boni – Angestellte der Credit Suisse erwägen wohl Klage gegen Aufsicht Finma

Die Boni von Tausenden leitenden Angestellten sind offenbar an die AT1-Anleihen der Bank gekoppelt. Die Finma hat aber die Abschreibung dieser Bonds angeordnet.

Die in Not geratene Bank wurde im März durch die UBS übernommen. (Foto: Reuters) Logo der Credit Suisse

Zürich Mitarbeitende der Schweizer Großbank Credit Suisse erwägen einem Medienbericht zufolge eine Klage gegen die Finanzmarktaufsicht (Finma) wegen der Streichung von 400 Millionen Dollar an Bonuszahlungen. Die Boni von Tausenden leitenden Angestellten der Credit Suisse seien an die sogenannten AT1-Anleihen der Bank gekoppelt, berichtete die „Financial Times“ am Montag. Diese Wertpapiere wurden im Rahmen der von der Schweizer Regierung im März orchestrierten Not-Übernahme der in Schieflage geratenen Credit Suisse durch die UBS auf Anordnung der Behörden vollständig abgeschrieben.

Die Anwaltskanzleien Quinn Emanuel und Pallas, die bereits im Namen von AT1-Anlegern gegen die Finma klagen, haben der „FT“ zufolge mehrere Anfragen von leitenden CS-Angestellten erhalten, in ihrem Namen rechtliche Schritte einzuleiten.

Die Credit Suisse lehnte eine Stellungnahme zu dem Bericht ab. Quinn Emanuel, Pallas und Finma reagierten vorerst nicht auf eine Anfrage nach einem Kommentar.

