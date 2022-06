ESG-Kapitalanlagen Greenwashing-Verdacht: SEC untersucht Nachhaltigkeitsfonds von Goldman Sachs

Die US-Börsenaufsicht nimmt Medienberichten zufolge ESG-Investments der Großbank genauer ins Visier. Es ist nicht der erste Fall in der Branche.

Laut US-Medien stehen zwei Fonds der US-Bank Goldman Sachs im Fokus neuer Greenwashing-Ermittlungen der amerikanischen Börsenaufsicht SEC. (Foto: Reuters) Goldman Sachs

Frankfurt Die US-Börsenaufsicht SEC weitet ihre Untersuchungen bei sogenannten Greenwashing-Fällen aus. Zwei Fonds von Goldman Sachs stehen im Fokus der Ermittler, wie US-Medien übereinstimmend berichten. Dabei handle es sich unter anderem um einen Aktien-Standardwertefonds namens „Blue Chip Fonds“, den Goldman im Juni 2020 in „US Equity ESG Fonds“ umgetauft hatte, berichtet das „Wall Street Journal“.

Die größten Beteiligungen des Fonds, Microsoft, Apple und Alphabet, seien indes gleich geblieben. Der Fonds ist mit einem Volumen von 17,8 Millionen Dollar relativ klein. Weder Goldman noch die SEC äußerten sich nach Anfrage des Handelsblatts.

ESG steht für die Kapitalanlage nach ökologischen, sozialen und ethischen Standards. Nachhaltiges Investieren gilt in der von Überangebot und Margendruck getriebenen Investmentfondsbranche als großes Zukunftsthema. Denn diese Art von Investments zieht immer mehr Anlagekapital an. In den vergangenen drei Jahren hat sich das Vermögen in ESG-Fonds laut dem Analysehaus Morningstar weltweit auf 2,8 Billionen US-Dollar verdreifacht.