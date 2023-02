Federal Reserve US-Notenbank nennt Kriterien für nächsten Stresstest

Die Zentralbank prüft die amerikanischen Großbanken auf ihre Widerstandsfähigkeit. Der Fokus liegt dabei auf den Märkten für Gewerbeimmobilien und Unternehmensanleihen.

Washington Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hat die Kriterien für den nächsten Stresstest der amerikanischen Kreditinstitute festgelegt. Die Zentralbank will dabei US-Großbanken in einer breit angelegten Prüfung auf ihre Widerstandsfähigkeit in Krisensituationen prüfen.

Dabei soll unter anderem untersucht werden, inwieweit Kreditinstitute mit einem Einbruch der Märkte für Gewerbeimmobilien und Unternehmensanleihen zurechtkommen, wie es am Donnerstag hieß. Bei Banken mit einem großen Handelsgeschäft solle auch weiterhin geprüft werden, wie sie einem globalen Marktschock standhalten würden.

In diesem Jahr solle zudem erstmals ein „explorativer Marktschock“ für die acht größten Banken simuliert werden. Dieser solle aber nicht die Kapitalanforderungen beeinträchtigen. Anhand der Ergebnisse wolle die Fed aber entscheiden, ob multiple Test-Szenarien in den kommenden Jahren eingeführt würden.

Die Ergebnisse der Tests werden in der Regel im Sommer veröffentlicht. Die Fed hat die Stresstests als Konsequenz aus der Finanzkrise von 2008 eingeführt, um die Anfälligkeit der Branche regelmäßig einschätzen zu können.