Ian Banwell HCOB-Chef kündigt nach sieben Monaten seinen Abschied an

Banwell hatte erst im Oktober den langjährigen Manager Stefan Ermisch abgelöst. Nun kommt es zu einem weiteren Wechsel an der Vorstandsspitze.

Berlin Nach nur gut sieben Monaten im Amt kündigt der neue Chef der Hamburg Commercial Bank (HCOB), Ian Banwell, seinen Rückzug an. „Persönlich kann ich mir keinen besseren Zeitpunkt vorstellen, um die Führung der Bank in neue Hände zu legen und mich neuen Aufgaben zu widmen“, wurde der 59-jährige Amerikaner am Dienstag in einer Mitteilung der früheren HSH Nordbank zitiert.

Der HCOB-Aufsichtsrat bereite derzeit den geplanten Wechsel an der Spitze des Vorstandes spätestens bis zum Ende des im März 2024 auslaufenden Vertrages von Ian Banwell vor, erklärte die Bank.

Banwell ist erst seit dem 1. Oktober 2022 Chef der Bank und hatte den langjährigen Manager Stefan Ermisch abgelöst. Banwell gehört dem Vorstand seit April 2019 an und war davor Manager beim Finanzinvestor Cerberus, einem der HCOB-Eigentümer. Das Institut war Ende 2018 als erste Landesbank privatisiert worden und ging für rund eine Milliarde Euro an Finanzinvestoren um Cerberus und JC Flowers.