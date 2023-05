Landesbank BayernLB erweitert Immobilienfinanzierungen mit neuem Standort in den Niederlanden

Der Fokus werde auf Wohnimmobilien liegen, denen die Landesbank eine bessere Entwicklung voraussagt als Büros. Schon jetzt sind die Niederlande drittstärkster Auslandsmarkt bei Immo-Krediten.

Amsterdam wird für die Landesbank der fünfte Auslandsstandort in der Immobilienfinanzierung – neben New York, London, Paris und Mailand. (Foto: imago stock&people) BayernLB in München

München Die BayernLB eröffnet am 1. Juli einen neuen Standort in den Niederlanden für die Finanzierung gewerblicher Immobilien. Der Schritt soll einerseits helfen, den Auslandsanteil im eigenen Portfolio zu erhöhen. Außerdem möchte die Landesbank dadurch stärker in den Bereich Wohnimmobilien vordringen.

„In dem aktuell schwierigem Marktumfeld dürften sich Wohnimmobilien stabiler entwickeln als Büroimmobilien“, sagte Alexander Huber, der das internationale Immobiliengeschäft leitet, gegenüber Bloomberg. Der Standort in Amsterdam werde sich daher auf Wohnfinanzierungen konzentrieren. In diesem Segment sei eine Präsenz vor Ort wichtig, um Fuß zu fassen.

Bewertungen von Büroobjekten waren angesichts hoher Leerstände zuletzt unter Druck geraten. Einer der Gründe ist der Trend zum Homeoffice. Bei Wohnimmobilien sind zwar auch Preisrückgänge zu beobachten, jedoch fallen diese nicht ganz so stark aus.

Für die BayernLB sind die Niederlande nach Frankreich und den USA schon heute der drittstärkste Auslandsmarkt bei Immobilienkrediten. Aktuell hat die Landesbank dort rund 1,2 Milliarden Euro an Immobilien finanziert, das Ziel liegt bei 2 Milliarden Euro. „Wir streben mittelfristig ein Neugeschäft von etwa 200 Millionen Euro im Jahr an", sagte Huber. Das gesamte Immobilienfinanzierungsportfolio der BayernLB beläuft sich auf etwa 30 Milliarden Euro. Der Auslandsanteil beträgt dabei 40 Prozent und soll in den nächsten Jahren ausgebaut werden. Geleitet wird der neue Standort in Amsterdam von Christoph Schmitz-Wenzel. Er hatte seine Karriere 1995 als Trainee in der BayernLB gestartet. Er wechselt nun von München nach Amsterdam. „Über die nächsten 18 Monate wollen wir dort ein Team von etwa drei Mitarbeitern aufbauen", sagte Huber. Amsterdam wird für die BayernLB der fünfte Auslandsstandort in der Immobilienfinanzierung – neben New York, London, Paris und Mailand. Im Immobilien-Asset-Management ist die Landesbank mit der Tochter Real I.S. schon seit 2018 aus der niederländischen Großstadt heraus aktiv. Vor rund eineinhalb Jahren hatte die BayernLB das Programm „Immo2024" gestartet, in dessen Rahmen sie ihre Geschäfte rund um die Finanzierung von Immobilien deutlich ausbauen will.