 Prozess: Swiss Re setzt sich gegen Ex-Wirecard-Chef Markus Braun durch

Seit fast drei Jahren sitzt der Ex-Wirecard-CEO Markus Braun in Untersuchungshaft. Sein Hauptverteidiger ist Alfred Dierlamm (r.), einer der bekanntesten Strafrechtler hierzulande.

Düsseldorf, München Der frühere Wirecard-Chef Markus Braun hat einen Rechtsstreit mit seiner Manager-Haftpflichtversicherung um die Zahlung weiterer zehn Millionen Euro verloren. Das Landgericht Düsseldorf wies am Donnerstag eine Klage Brauns gegen die Swiss Re zurück.

Zur Begründung hat die Kammer in erster Linie eine von der Swiss Re geltend gemachte „Serienschadenklausel“ genannt. Danach werden alle Versicherungsfälle zusammengefasst, wenn ihnen dieselbe Pflichtverletzung oder mehrere sachlich und zeitlich eng miteinander verbundene Pflichtverletzungen zugrunde liegen.

Bei Schäden, die sich über mehrere Jahre erstrecken, zahlt die Versicherung nur, wenn der Vertrag schon im Jahr der erstmaligen Inanspruchnahme gültig war. Weil schon im Jahr 2019 in den USA eine Sammelklage erhoben worden war und Braun dafür bereits die Übernahme von Anwaltskosten verlangt, ist 2019 das entscheidende Jahr.

Damals bestand bei der Swiss Re jedoch noch kein Versicherungsschutz. Brauns Managerhaftpflicht mit dem Versicherer gilt erst für das Jahr 2020.

Wirecard hatte für seinen Vorstandschef eine solche D&O-Versicherung abgeschlossen. Die Abkürzung D&O steht für „Directors and Officers Liability“, die branchenübliche Bezeichnung für eine Manager-Haftpflichtversicherung.

Mit ihr sichern Unternehmen ihre Vorstände und Aufsichtsräte bei Schadenfällen gegen Forderungen von Dritten oder von der eigenen Firma ab. Außerdem kommen sie für die oft hohen Anwaltskosten für die Verteidigung der Führungskräfte auf.

Wirecard-Prozess: Zahlreiche Versicherer müssen Kosten tragen

Bislang deckte der Grundversicherer Chubb die Verteidigungskosten ab und musste die ersten 15 Millionen Euro tragen. Gegen Chubb konnte sich Braun in einer gerichtlichen Auseinandersetzung durchsetzen: Der Versicherer musste zahlen. Die Mittel der Chubb sind aber weitgehend ausgeschöpft, deshalb meldete Braun Ansprüche bei der Swiss Re an.

Die Schweizer Versicherung ist in dem Versicherungskonsortium als nächste an der Reihe. Die Versicherung ist in acht Schichten eingeteilt, jede Schicht übernimmt zwischen zehn und 25 Millionen Euro der Deckungssumme.

Gegen Braun laufen zahlreiche Zivilverfahren in mehreren Ländern. Strafrechtlich muss sich Braun vor dem Landgericht München I verantworten. Gegen ihn und zwei weitere Manager läuft dort aktuell der Strafprozess wegen eines milliardenschweren Betrugs, der Wirecard im Juni 2020 in die Pleite trieb.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Trio bandenmäßigen Betrug, Bilanzfälschung und Marktmanipulation vor. Braun, der seit fast genau drei Jahren in Untersuchungshaft sitzt, weist die Vorwürfe zurück. Er sieht sich selbst als Opfer anderer Manager, die er für den Betrug verantwortlich macht, darunter einen der Mitangeklagten.

