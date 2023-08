Rating S&P stuft US-Banken herab und reduziert Ausblicke

Gründe seien das hohe Zinsniveau und Einlagenabflüsse, die Banken seit Monaten verzeichnen. Auch Moody’s hatte mehrere Banken aus den USA herabgestuft.

New York Die Ratingagentur S&P hat mehrere US-Banken herabgestuft und den Ausblick für weitere gesenkt. Sie folgt damit der Ratingagentur Moody’s, die vor zwei Wochen die Bewertung mehrerer Banken reduzierte.

Betroffen sind Keycorp, Comerica Inc., Valley National Bancorp, UMB Financial Corp. und die Associated Banc-Corp, teilte S&P mit. Grund seien die Auswirkung höherer Zinsraten sowie Bewegung bei den Einlagen. Ihren Ausblick für River City Bank und S&T Bank korrigierte S&P auf negativ, der Ausblick für Zions Bancorp bleibe nach einer Überprüfung negativ.

Viele Anleger hätten „ihre Einlagen auf höher verzinste Konten umgeschichtet und dadurch die Finanzierungskosten der Banken erhöht“, schrieb S&P. Durch den Einlagenabfluss sei die Liquidität vieler Banken unter Druck geraten, während gleichzeitig der Wert ihrer Sicherheiten gefallen sei, der aber einen großen Teil ihrer Liquidität ausmache.

Moody's hatte vor zwei Wochen die Kreditratings für zehn US-Banken gesenkt. Die Ratingagentur hatte gewarnt, dass es auch weitere Banken treffen könne, da der Druck auf die Branche zunehme.