Schweizer Großbank Credit-Suisse-Management sieht keine eigenen Fehler

Auf dem wohl letzten Aktionärstreffen der Credit Suisse stellt sich die Führung den Investoren. Die Schuld am Zusammenbruch der Bank sieht sie vor allem bei früheren Chefs.

Der Verwaltungsratspräsident erklärt die Übernahme der Credit Suisse auf der Hauptversammlung. (Foto: Bloomberg) Axel Lehmann

Zürich So ganz kann es Axel Lehmann immer noch nicht fassen. Der Verwaltungsratspräsident der Credit Suisse musste am Dienstag vor 1700 Aktionären sein Scheitern eingestehen. „Sie dürfen mir glauben: Wir haben mit aller Kraft für eine erfolgreiche Wende gekämpft“, sagte Lehmann laut Redemanuskript. „Gleichzeitig haben wir an die Widerstandskraft, an die Zukunftsfähigkeit und das Potenzial der Bank geglaubt.“

Es half alles nichts: „Die Dynamik der Emotionen und des Vertrauenszerfalls waren stärker“, räumte Lehmann ein. „Wir hatten es nicht geschafft, die in der Vergangenheit angehäuften Skandalserien mit positiven Fakten auszugleichen und das erschütterte Vertrauen wiederherzustellen.“

Schließlich war nach einer turbulenten Woche Mitte März nicht nur Lehmann klar: „Die Bank war nicht mehr zu retten.“