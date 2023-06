Schweizer Großbank Ex-UBS-Präsident Axel Weber warnt vor Risiken im Bankgeschäft mit reichen Kunden

Credit Suisse, Silicon Valley Bank und First Republic sei auch der Fokus auf Multimillionäre zum Verhängnis geworden, meint der frühere Bundesbank-Präsident.

Der langjährige Präsident der Großbank UBS warnt davor, Risiken im Geschäft mit reichen Kunden zu unterschätzen. (Foto: Bloomberg) Axel Weber

Zürich Der langjährige Präsident der Schweizer Großbank UBS, Axel Weber, warnt davor, die Risiken im Bankgeschäft mit ultrareichen Kunden zu unterschätzen. „Wir müssen aufhören, die Vermögensverwaltung als risikoloses Geschäft zu bezeichnen“, sagte Weber am Donnerstag vor Journalisten in Zürich. „Die Idee, dass nur im Investmentbanking Risiken liegen, ist ein Trugschluss.“

Das sei eine Lehre aus den jüngsten Krisenfällen bei Credit Suisse, sowie den US-Geldhäusern Silicon Valley Bank und First Republic, so Weber, der inzwischen unter anderem als externer Berater des deutschen Vermögensverwalters Flossbach von Storch arbeitet. „Auch in der Vermögensverwaltung und im Asset Management gibt es Risiken, die in bestimmten Marktsituationen schlagend werden können“. Als Asset Management bezeichnen Banken ihr Geschäft mit Profi-Anlegern, etwa Pensionskassen.