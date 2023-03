 SVB-Pleite: Bankaktien auf Erholungskurs – Kursgewinne bis zu 45 Prozent

Nach der SVB-Pleite gerieten die Papiere weltweit unter Druck. Am Dienstag können sie einen Teil der Verluste wieder wettmachen.

Die Aktien machten ihre kräftigen Kursverluste zum Teil wieder wett. (Foto: dpa) US-Banken

Düsseldorf, New York Nach starken Verlusten infolge der Pleite der Silicon Valley Bank sind Bankaktien am Dienstag auf einen Erholungskurs eingeschwenkt. Papiere der Deutschen Bank gewannen gut vier Prozent, nachdem sie am Vortag um knapp fünf Prozent abgesackt waren. Commerzbank-Aktien legten 4,4 Prozent zu. Am Montag waren die Papiere mit einem Minus von 12,7 Prozent noch die größten Verlierer im Dax gewesen.

Auch Aktien von US-Banken erholten sich am Dienstag an der Wall Street. Die Papiere der großen Geldhäuser konnten ihre Verluste vom Vortag größtenteils wettmachen und von der Rally profitieren. JP Morgan Chase, Amerikas größte Bank, legte bis zum frühen Nachmittag knapp ein Prozent zu, die Bank of America gewann 1,2 Prozent. Auch der Onlinebroker Charles Schwab, dessen Aktie am Montag unter Druck geraten war, lag mit rund neun Prozent deutlich im Plus.