 Tim Mayopoulos: Dieser Manager soll die Silicon Valley Bank retten

Der ehemalige Deutsche-Bank-Direktor und heutige Fintech-Manager hat Erfahrung mit Krisen: Mayopoulos hat nach der Finanzkrise das Hypotheken-Haus Fannie Mae geführt.

Tim Mayopoulos

New York Der amerikanische Einlagensicherungsfonds FDIC hat Tim Mayopoulos zum neuen Chef der zusammengebrochenen Silicon Valley Bank (SVB) berufen. Der 64-jährige Jurist und Bankmanager soll die neu gegründete Brückenbank leiten, auf die alle Einlagen der SVB übertragen wurden. Das teilte die FDIC am Montag mit.

Der für seine ruhige Art bekannte Mayopoulos kommt von dem Fintech-Startup Blend Labs, hat vorher unter anderem bei der Deutschen Bank gearbeitet und nach der Finanzkrise das Hypothekeninstitut Fannie Mae geleitet.

Mit seinem neuen Posten bei der SVB-Brückenbank übernimmt Mayopoulos die wichtigste Rolle in der fulminanten Bankenkrise, die sich gerade in den USA abspielt: Innerhalb von nur drei Tagen haben die US-Aufsichtsbehörden die 40 Jahre alte Silicon Valley Bank am Freitag komplett geschlossen. Zuvor hatte ein Ansturm auf die Einlagen das Institut zahlungsunfähig gemacht.

