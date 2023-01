Übernahme Credit Suisse vor Kauf von Beratungsfirma M.Klein&Co

Die Mittel für den Erwerb zieht das schweizer Kreditinstitut aus dem Verkauf seiner Beteiligung an First Boston. Die Beratungsfirma soll mehrere hundert Millionen Dollar kosten.

Nach Medienberichten habe die Schweizer Großbank die Deutsche Bank beauftragt, eine Einschätzung zum angemessenen Wert von M. Klein & Co abzugeben. (Foto: Reuters) Credit Suisse in Bern

Zürich Die Credit Suisse steht einem Medienbericht zufolge kurz vor einer Einigung über den Kauf der Beratungsboutique ihres hochrangigen Managers Michael Klein. M. Klein & Co dürfte auf einen Wert von mehreren hundert Millionen Dollar kommen, wie die Nachrichtenagentur „Bloomberg“ am Montag berichtete. Michael Klein leitet die Investmentbanking-Sparte CS First Boston, die der Konzern verselbstständigen will.

Dem Bericht zufolge solle Aktionäre von M. Klein & Co. mit dem Erlös aus dem Verkauf eine Beteiligung an First Boston erwerben können. Die Schweizer Großbank habe die Deutsche Bank beauftragt, eine Einschätzung zum angemessenen Wert von M. Klein & Co abzugeben (Fairness Opinion). Credit Suisse lehnte eine Stellungnahme zu dem Bericht ab.

