Rückversicherung Wo die Munich Re künftig die größten Risiken sieht

Der Dax-Konzern beobachtet einen sich stabilisierenden Rückversicherungsmarkt. Preisanstiege erwartet der Rückversicherer hingegen bei Automobilpolicen.

Der weltgrößte Rückversicherer sieht trotz schwierigem Marktumfeld gute Geschäftsmöglichkeiten. (Foto: Bloomberg) Munich Re-Zentrale in München

Frankfurt Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re sieht in einem „weiterhin komplexen Marktumfeld“ gute Geschäftsmöglichkeiten. Es gebe zwar Unsicherheiten durch die Inflation, die möglichen Folgen geopolitischer Risiken und der De-Globalisierung sowie durch Klimawandel und Cybergefahren, sagte Munich Re-Vorstandsmitglied Thomas Blunck am Rande des Branchentreffens in Monte Carlo, das von Samstag bis nächsten Dienstag stattfindet. Dort loten Rückversicherer mit ihren Kunden die Konditionen für das nächste Jahr aus.

Auch in diesen schwierigen Zeiten sei Munich Re bereit, mehr Rückversicherungsschutz zu bieten, sofern die Raten und Bedingungen stimmten, betonte Blunck.