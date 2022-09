Digitales Dossier Alles Wichtige zur Grundsteuerreform

Die Abgabefrist für die Grundsteuererklärung rückt immer näher. Lesen Sie im Dossier alles Wissenswerte zur Reform und viele hilfreiche Tipps zum Ausfüllen der Steuererklärung.

Immobilienbesitzer müssen bis Ende Oktober ihre Grundsteuererklärung abgeben. (Foto: Getty Images) Einfamilienhäuser

Der Countdown läuft. Immer weniger Tage bleiben Immobilienbesitzern, um ihre Grundsteuererklärung bis Ende Oktober abzugeben. Den meisten Steuerzahlern steht die Arbeit noch bevor: Seit Anfang Juli gingen bei den Finanzbehörden 5,25 Millionen Grundsteuererklärungen ein. Das entspricht nach der Hälfte der viermonatigen Frist einer Abgabequote von nicht einmal 15 Prozent.

Dass viele Steuerzahler ihre Steuererklärung aufschieben, überrascht nicht. Die Grundsteuerreform von 2019, die die neuen Erklärungen jetzt notwendig macht, treibt viele Steuerzahler schier in den Wahnsinn. Immobilienbesitzer müssen sich wegen der mangelnden Digitalisierung der staatlichen Verwaltung bei verschiedenen Behörden selbst die erforderlichen Unterlagen zusammensuchen. Zugleich gelten je nach Bundesland unterschiedliche Steuermodelle.

Da den Überblick zu behalten ist kaum möglich. Aus dem gleichen Grund sind auch Hilfsangebote wie eine digitale Steuerplattform des Bundesfinanzministeriums für viele Steuerzahler nutzlos.

In einem großen Wochenendtitel haben Handelsblatt-Redakteure analysiert, weshalb die Grundsteuerreform so verunglücken konnte. Das Handelsblatt bietet aber auch Hilfestellungen an: In einer Reihe von Artikeln haben unsere Finanzredakteure zusammengestellt, worauf Sie beim Ausfüllen der Steuererklärung achten müssen und welche Informationen Sie brauchen. Und Sie erfahren, welche Belastungen auf Sie zukommen könnten.

INHALT:

Wie Finanzämter und Politik die Grundsteuerreform auf die Bürger abwälzen

Die Politik hat mit der Reform der Grundsteuer ein bürokratisches Monster geschaffen. Die Verwaltung droht zu kollabieren. Ausbaden müssen es die Bürger.

>> Jetzt hier lesen

Zehn Tipps, um den Überblick bei der Grundsteuererklärung zu bewahren

Bei der Grundsteuer ist Verwirrung garantiert: Zahlreiche Ausnahmen sind zu beachten. Diese zehn Punkte verschaffen Ihnen Orientierung bei der Grundsteuererklärung.

>> Jetzt hier lesen

Diese Infos benötigt das Finanzamt von Ihnen für die Elster-Grundsteuererklärung

Zwischen dem 1. Juli und dem 31. Oktober müssen alle Eigentümer in Deutschland Daten ans Finanzamt melden. Welche Informationen Sie zum Ausfüllen benötigen und wo Sie sie finden.

>> Jetzt hier lesen

Ifo-Chef Clemens Fuest zum Grundsteuer-Chaos: „Einige Bundesländer zeigen, dass es auch einfacher geht“

Die Grundsteuerreform sorgt deutschlandweit für Frust. Auch Ökonom Clemens Fuest meint: Die Chance auf eine Steuervereinfachung wurde vertan. Welchen Vorteil die Reform dennoch bietet.

>> Jetzt hier lesen

Wann Eigentümer mit einer hohen Grundsteuer rechnen müssen

Teile Ostdeutschlands müssen mit stärkeren Erhöhungen rechnen als Münchner Bestlagen. Was auf Eigentümer zukommt und warum sie sich früh gegen eine Erhöhung wehren müssen.

>> Jetzt hier lesen

Wie der Irrsinn um die Grundsteuerreform Bürger Nerven und viel Geld kostet

Das Finanzministerium rühmt die Grundsteuerreform als „eines der größten Projekte der Steuerverwaltung in der Nachkriegsgeschichte“. Für Eigentümer ist sie vor allem eine Qual.

>> Jetzt hier lesen