Geldpolitik EZB-Ratsmitglied Holz: Sehe Gründe für weitere Zinsanhebung im September

Der Notenbankchef Österreichs kann mit Blick auf die hohe Teuerung noch keine Entwarnung geben. Daher hält er einen weiteren Schritt derzeit für notwendig.

„Wenn es keine großen Überraschungen gibt, sehe ich Argumente dafür, die Zinserhöhungen ohne Pause voranzutreiben.“ (Foto: Reuters) Robert Holzmann

Alpbach EZB-Ratsmitglied Robert Holzmann spricht sich gegen eine Zinspause aus. Er sehe Argumente für eine weitere Anhebung auf der nächsten Sitzung am 14. September, sagte der österreichische Notenbankchef in einem am Montag veröffentlichten Bloomberg-Interview.

Mit Blick auf die Inflation könne noch keine Entwarnung gegeben werden: „Wenn es keine großen Überraschungen gibt, sehe ich Argumente dafür, die Zinserhöhungen ohne Pause voranzutreiben.“

Ein Innehalten bei den Zinserhöhungen dürfte auch nach Ansicht des lettischen EZB-Ratsmitglieds Martins Kazaks verfrüht sein. Ein früher Stopp im Kampf gegen die Inflation könnte die Zentralbank später dazu zwingen, der Wirtschaft noch mehr zuzusetzen, sagte Kazaks jüngst der Nachrichtenagentur Reuters.

Reuters hatte zuletzt von Insidern erfahren, dass die Währungshüter in Frankfurt wegen der sich eintrübenden Konjunkturaussichten zunehmend besorgt sind. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinspause nehme zu, sagten mehrere mit den Diskussionen vertraute Personen.