Geldpolitik EZB-Ratsmitglied Holzmann sieht Gründe für weitere Zinsanhebung

Der Notenbankchef Österreichs kann mit Blick auf die hohe Teuerung noch keine Entwarnung geben. Bundesbankchef Nagel hält sich derweil zurück.

„Wenn es keine großen Überraschungen gibt, sehe ich Argumente dafür, die Zinserhöhungen ohne Pause voranzutreiben.“ (Foto: Reuters) Robert Holzmann

Alpbach Bundesbankchef Joachim Nagel hält sich mit Blick auf die nächste Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) bedeckt. „Wir werden sehen, was wir im September tun müssen“, sagte er am Montag auf einer Podiumsdiskussion im österreichischen Alpbach. Er sei nicht bereit, bereits Signale zu geben.

Anders hatte sich sein österreichischer Kollege Robert Holzmann geäußert. Er sprach sich am Montag gegen eine Zinspause aus. Er sehe Argumente für eine weitere Anhebung auf der nächsten Sitzung am 14. September, sagte das Ratsmitglied in einem Bloomberg-Interview.

Mit Blick auf die Inflation könne noch keine Entwarnung gegeben werden: „Wenn es keine großen Überraschungen gibt, sehe ich Argumente dafür, die Zinserhöhungen ohne Pause voranzutreiben.“