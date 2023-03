Der Preisdruck in den USA schwächt sich weiter ab. Die Notenbank Federal Reserve steht dennoch unter Druck – von mehreren Seiten.

Die Notenbank hat die Zinsen in den vergangenen Monaten deutlich angehoben. (Foto: dpa) US-Notenbank Fed in Washington

Düsseldorf, Frankfurt Der Trend sinkender Gesamtinflationsraten in den USA setzt sich fort. Im Februar stiegen die Verbraucherpreise (CPI) in der weltgrößten Volkswirtschaft um 6,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Das gab das Arbeitsministerium am Dienstag bekannt.

Dieses Niveau war im Vorfeld erwartet worden. Es ist die geringste Rate seit Januar 2021 und der achte Rückgang in Folge. Erneut waren die höheren Kosten für Wohnraum stärkster Inflationstreiber. Im Januar hatte die Inflationsrate noch 6,4 Prozent betragen.

Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Konsumentenpreise um 0,4 Prozent, nach 0,5 Prozent im Januar. Das heißt: Der gleiche Warenkorb war im Februar 2023 0,4 Prozent teurer als im Januar 2023.

