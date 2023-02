Geldpolitik US-Inflationsrate sinkt weniger stark als erwartet – und erschwert die Arbeit der Fed

Die Inflationsrate in den USA fällt im Januar den siebten Monat in Folge. Die Wall Street reagierte überraschend auf die Zahlen.

Der Leitzins liegt mittlerweile in der Spanne von 4,50 bis 4,75 Prozent. (Foto: dpa) US-Notenbank Fed

New York, Frankfurt Der Preisdruck in den USA hat sich zu Jahresbeginn weiter abgeschwächt. Die Verbraucherpreise verteuerten sich im Januar um 6,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Das teilte das US-Arbeitsministerium am Dienstag mit.

Im Dezember 2022 hatte die Inflation noch 6,5 Prozent betragen – der Rückgang im Januar ist bereits der siebte in Folge. Ökonomen hatten indes mit einer stärkeren Abkühlung gerechnet.

Im Monatsvergleich, also im Vergleich zum Dezember 2022, legten die Preise zu. Die Inflation stieg um 0,5 Prozent, auch hier leicht stärker als erwartet.

Die Kerninflation, bei der die schwankungsanfälligen Posten Energie und Lebensmitteln nicht berücksichtigt werden, stieg um 5,6 Prozent im Vergleich zum Januar 2022 – die geringste Rate seit Dezember 2021 – sowie um 0,4 Prozent im Vergleich zum Dezember 2022. Die Erwartung lag jeweils 0,1 Prozentpunkte darunter.