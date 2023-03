Geldpolitik US-Notenbank hebt Leitzins um einen Viertel Prozentpunkt an

Washington, Denver Die US-Notenbank Fed lässt sich trotz des jüngsten Bankenbebens nicht vom Zinserhöhungskurs abbringen. Sie erhöhte den Schlüsselsatz am Mittwoch um einen Viertel Prozentpunkt – auf die neue Spanne von 4,75 bis 5,0 Prozent. Noch Anfang 2022 lag er bei nahe Null.

Die Märkte reagierten positiv. Der Leitindex Dow Jones, der breit gefasste S&P 500 und der technologielastige Nasdaq legten direkt nach der Entscheidung zu.

Obwohl eine deutliche Zinserhöhung vor einigen Wochen noch als wahrscheinlich gegolten hatte, war aktuell nach dem Kollaps mehrerer US-Banken offen gewesen, welchen Weg die Fed einschlagen würde. Im Februar hatte die Notenbank ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf eine Spanne von 4,5 bis 4,75 Prozent angehoben.

Den weiteren Kurs ließen die Notenbanker indes offen. Weitere Zinserhöhungen „könnten angemessen sein“, teilte die Fed in ihrem Statement mit. Für Investoren ist das ein willkommenes Signal, dass die Fed mit ihren Zinserhöhungen schon bald am Ende sein könnte. Einige Ökonomen rechnen damit, dass dies bereits der letzte Zinsschritt in diesem Zyklus gewesen sein könnte.

Mit Blick auf die Bankenkrise der vergangenen Wochen betonten die Geldpolitiker: „Das US-Bankensystem bleibt stabil und resilient.“ Allerdings könnten die jüngsten Entwicklungen zu schwierigeren Kreditbedingungen führen. Die genauen Effekte „sind bislang noch unklar“, so die Fed.

Auslöser der Krise Anfang März war die Abwicklung des auf die Kryptobranche ausgerichteten US-Finanzkonzerns Silvergate Capital gewesen. Ein paar Tage später wurde das auf Start-up-Finanzierungen spezialisierte US-Geldhaus Silicon Valley Bank unter die Kontrolle der US-Einlagensicherung FDIC gestellt und geschlossen. Es folgten die Schließung der Signature Bank und eine koordinierte Rettungsmaßnahme für ein weiteres strauchelndes Geldhaus in den USA.

Fed steht vor einer großen Herausforderung

In Europa bekam die Schweizer Großbank Credit Suisse ernste Probleme. Nach zahlreichen Skandalen, Kritik wegen eines schlechten Risikomanagements und Geldabflüssen in dreistelliger Milliardenhöhe stand die Bank am Wochenende mit dem Rücken zur Wand. Der Aktienkurs war trotz Liquiditätszusagen abgestürzt. Um angesichts der Nervosität in der Bankenbranche einen Flächenbrand und eine globale Finanzkrise zu verhindern, drängten Regierung und Aufsichtsbehörden die Konkurrentin UBS zur Übernahme.

Die Herausforderung für die Notenbanker der Fed ist es nun, zu zeigen, dass sie die Turbulenzen im Bankensektor ernst nimmt – aber gleichzeitig im Kampf gegen die hohen Verbraucherpreise nicht nachlässt. Zwar schwächt sich die hohe Inflation in den USA weiter ab. Im Februar stiegen die US-Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat um 6,0 Prozent – der niedrigste Anstieg seit September 2021. Allerdings ist der Wert noch immer weit entfernt von der angestrebten Inflationsrate von durchschnittlich zwei Prozent.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte sich in der vergangenen Woche trotz der Unsicherheit im Bankensektor für eine deutliche Anhebung des Leitzins um 0,50 Prozentpunkte auf 3,5 Prozent ausgesprochen.

