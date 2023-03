 Baufinanzierung: Wann Kreditnehmer von den niedrigen Zinsen profitieren

Die Verunsicherung nach der Rettung der Credit Suisse sorgt für sinkende Zinsen. Doch längst nicht alle Käufer und Bauherren profitieren davon.

Eine eigene Wohnung oder gar ein Haus zu bauen oder zu kaufen wird für viele ein immer größerer finanzieller Kraftakt. (Foto: Westend61/Getty Images) Eigenheim

München Während Investoren sich weltweit Gedanken um die Stabilität der Banken machen, haben die Zinsen für Immobiliendarlehen nachgegeben. Innerhalb der vergangenen beiden Wochen sind die Zinsen für zehnjährige Darlehen um fast 0,3 Prozentpunkte auf nun 3,78 Prozent gefallen.

In Krisenzeiten flüchten sich Anleger in sogenannte sichere Häfen wie Bundesanleihen. Sinken hier wegen der gestiegenen Nachfrage die Zinsen, wirkt sich das auch auf die Konditionen beim Baugeld aus. Denn Banken refinanzieren sich, vereinfacht ausgedrückt, mit Pfandbriefen, die sich wiederum an den Papieren des Bundes orientieren.

Für Mirjam Mohr, Vorständin beim Baugeldvermittler Interhyp, haben Bauherren und Käufer nun die Gelegenheit zu finanzieren. „Wer sich für eine Erst- oder Anschlussfinanzierung interessiert, sollte die Chancen des derzeitigen Zinstiefs nutzen“, sagt sie. Allerdings werden längst nicht alle Kreditnehmerinnen und Kreditnehmer in den Genuss dieses kleinen Zinstiefs kommen, denn die Banken schauen genauer hin, wem sie Geld leihen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen