 Energiebedarf: Was Immobilieneigentümer über die Gebäuderichtlinie der EU wissen sollten

Die Europäische Union arbeitet an einer neuen Gebäuderichtlinie, um das Klima zu schonen. Was das für Immobilieneigner bedeutet.

Jeder Immobilieneigentümer kann sich einen Energieausweis für sein Gebäude ausstellen lassen. (Foto: dpa) Wohnhäuser in Berlin

Düsseldorf Die Europäische Union (EU) will den Energieverbrauch von Gebäuden senken und dazu Wohnhäuser in Effizienzklassen einteilen, je nachdem wie stark sie beheizt werden. Eine Pflicht, ein Gebäude auf ein bestimmtes Effizienzniveau zu sanieren, gibt es bislang nicht. Sie soll aber kommen. Die EU arbeitet an einer Gebäuderichtlinie dazu. Was Eigentümer darüber wissen sollten.

Welche Energieeffizienzklassen gibt es für Wohngebäude in Deutschland?

Das Gebäudeenergiegesetz kennt neun Energieeffizienzklassen: von A+ bis H. Richtwert jeder Klasse ist die Energiemenge, die der Eigentümer zuführen muss, um das Gebäude warm zu halten, zu kühlen, zu belüften und warmes Wasser zu bereiten.

Ein Gebäude mit Effizienzklasse A+ benötigt maximal 30 Kilowattstunden pro Quadratmeter Nutzfläche im Jahr. Bei Klasse H sind es mehr als 250 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Welche Effizienzklassen die 19 Millionen Wohnhäuser im Einzelnen haben, ist bislang nicht bekannt.

Wie ist eine Klasse mit hoher Energieeffizienz zu erreichen?

