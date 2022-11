Finanzdienstleister Hypoport will bis zu zehn Prozent der Stellen sparen – Aktie legt fünf Prozent zu

Der Finanzdienstleister kündigt einen Stellenabbau von bis zu zehn Prozent an. Auf eine Prognose für den Rest des Jahres verzichtet das Unternehmen er weiterhin.

Das SDax-Unternehmen hat seit Jahresanfang deutlich an der Börse verloren.

(Foto: Hypoport) Hypoport-Standort in Berlin

Düsseldorf Die Hypoport-Aktie hat bislang ein turbulentes Jahr hinter sich. Nachdem sie noch zu Jahresanfang zu den Anlegerlieblingen gehört hatte, verlor sie nach einer Gewinnwarnung und Prognoseaussetzung Ende September deutlich. Der Kurs hat sich seitdem stabilisiert.

Am Montag sind nun weitere Details über das dritte Quartal und das Sparprogramm des Finanzdienstleisters bekannt geworden. Nachdem der Aktienkurs zur Handelseröffnung deutlich nachgegeben hatte, erholte sich das Papier im Tagesverlauf und drehte während eines Investorencalls mit dem CEO ins Plus. Am Nachmittag notierte das Papier bei fast 144 Euro, ein Plus von knapp fünf Prozent. Zu Jahresbeginn hatte der Hypoport-Kurs noch bei rund 500 Euro gelegen.

