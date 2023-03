Ein saudischer Prinz muss sich von dem Herrenhaus „The Holme“ trennen. Doch das könnte schwierig werden. Der Immobilienmarkt der britischen Hauptstadt hat nämlich ein Problem.

London London gehört zu den teuersten Immobilienmärkten der Welt. Ein Preisschild von umgerechnet 280 Millionen Euro für ein 205 Jahre altes, an einem See im Regent’s Park gelegenes Herrenhaus mit 40 Schlafzimmern ist jedoch selbst für Londoner Verhältnisse ungewöhnlich. Es wäre der teuerste Immobiliendeal, der jemals in der britischen Metropole gemacht wurde.

Besitzer der Luxusimmobilie ist nach Recherchen der Londoner „Times“ der saudische Prinz Abdullah bin Khalid Al Saud. Er soll die Villa jedoch als Sicherheit für einen Kredit genutzt haben, um sich einen Privatjet zu leisten. Dieser Kredit sei nun ausgelaufen, ohne dass das Geld zurückgezahlt worden sei.

Die Gläubiger sollen daher einen Insolvenzverwalter beauftragt haben, das Geld durch den Verkauf des fast zwei Hektar großen Luxusanwesens einzutreiben.

