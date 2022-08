Der angeschlagene Immobilienkonzern braucht einen neuen Wirtschaftsprüfer, findet aber keinen. In einem Bittbrief versucht der Konzern die Prüfer nun mit Sonderrechten zu locken.

Auf den Baustellen, wie am Hochhaus Steglitzer Kreisel in Berlin, geht es kaum voran. Nun hat Adler zudem Probleme, einen Wirtschaftsprüfer zu finden. (Foto: Nagel/Handelsblatt) Immobilienkonzern unter Druck

Düsseldorf, Berlin Ende Juli wurde die Spitze der Adler-Gruppe unruhig. Seit einem Monat schon suchten die Manager des angeschlagenen Immobilienkonzerns vergeblich nach einem neuen Wirtschaftsprüfer. Verwaltungsratschef Stefan Kirsten und Thilo Schmid als Vorsitzender des Prüfungsausschusses setzten einen dreiseitigen Brief auf.

„Uns ist natürlich bekannt, dass dieses Mandat in der Branche und in den einzelnen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften intensiv und lebhaft diskutiert wird“, schrieben die beiden. „Leider hat sich trotzdem keine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft an der Ausschreibung beteiligt und um die Mandate beworben.“

Die Adler-Aufseher wollten nun wissen warum. „Gerne möchten wir in einem persönlichen Gespräch mehr über Beweggründe Ihrer Entscheidung erfahren“, schrieben Kirsten und Schmid. Dabei wollten die beiden „zugleich darlegen, warum es aus unserer Sicht von Vorteil für Ihr Haus sein kann, die Abschlüsse der Adler-Gruppe zu prüfen“.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen