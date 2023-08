 Konjunktur: Chinas Notenbank will Immobilien-Politik optimieren

Der chinesische Immobilienmarkt steht unter Druck. Die People's Bank of China kündigt deshalb an, ihre geldpolitischen Werkzeuge gezielter zu nutzen.

Die chinesischen Zentralbank und die Staatsbanken reagieren auf die aktuellen Turbulenzen am Immobilienmarkt. (Foto: Reuters) Hauptgeschäftsstelle der People's Bank of China (PBOC) in Peking

Peking Chinas Notenbank will auf die anhaltenden Turbulenzen auf dem Immobilienmarkt reagieren. Die Währungshüter würden die Immobilien-Politik bald anpassen und optimieren, teilte die People's Bank of China (PBOC) am Donnerstag in einem Bericht zur Umsetzung der Geldpolitik im zweiten Quartal mit.

Zudem werde sie entschlossen gegen eine zu starke Veränderung des Yuan-Wechselkurses vorgehen. Systemische Finanzrisiken würden abgewehrt. Die „umsichtige Geldpolitik“ der Notenbank werde laut der Mitteilung „präzise und kraftvoll“ sein.

Chinas kriselnder Immobiliensektor war zuletzt wegen der Schuldenprobleme beim Branchenriesen Country Garden erneut in die Schlagzeilen geraten. Am Mittwoch veröffentlichte Daten zeigten zudem einen Rückgang der Hauspreise. Dies löste Befürchtungen aus, die Turbulenzen auf dem Immobilienmarkt könnten sich noch weiter verschärfen.

Die Notenbank werde ihre verschiedenen geldpolitischen Werkzeuge besser nutzen und die Erholung und Entwicklung der chinesischen Wirtschaft nachdrücklich unterstützen, erklärte die PBOC.

