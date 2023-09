Wer seine Öl- oder Gasheizung ersetzen muss, kann mit seinen Nachbarn in eine gemeinsame Heizungsanlage investieren und so ein Nahwärmenetz schaffen.

Möglicherweise gilt schon 2024 die 65-Prozent-Regel für Heizungen in der bayerischen Landeshauptstadt. (Foto: mauritius images / Westend61) Wärmepumpe vor Wohnhäusern in Bayern

Düsseldorf Als die sechs Reihenhäuser im Münchener Norden gebaut wurden, bekam jedes eine eigene Gasheizung. Fast 20 Jahre ist das her. Die Gaskessel laufen ohne Probleme. Trotzdem machen sich die Eigentümer Gedanken. Denn den Hersteller der Gaskessel gibt es nicht mehr. „Geht etwas kaputt, bekommen wir vielleicht kein Ersatzteil“, sorgt sich Susanna Beck, der eines der Wohnhäuser gehört.

Steht ein Heizungstausch an, sollen Eigentümer künftig Anlagen einbauen, die zu mindestens 65 Prozent erneuerbare Energien nutzen. Spätestens zu Neujahr 2045 sollen alle Wohnhäuser in Deutschland mit erneuerbaren Energien beheizt werden. Über diesen Gesetzentwurf will der Bundestag Ende dieser Woche abstimmen.

