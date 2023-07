 Chart des Tages: Aixtron-Aktie erreicht 22-Jahres-Hoch

Eine höhere Prognose für Umsatz und Auftragseingang ließ Anleger zugreifen. Insgesamt erwartet der Vorstand gut drei Prozent mehr Umsatz.

Der Vorstand hob seine Prognose für 2023 an. Daraufhin haben Anleger zugegriffen. (Foto: dpa) Aixtron

Eine höhere Prognose für das Gesamtjahr 2023 sorgte am Donnerstag für einen Kurssprung der Aixtron-Aktie. Die Papiere des Chip-Anlagenbauers aus dem MDax lagen in der Spitze um gut 14 Prozent im Plus. Sie waren damit so teuer wie seit 22 Jahren nicht mehr.

Prall gefüllte Orderbücher haben das Unternehmen zuversichtlicher gestimmt. Der Vorstand hob seine Prognose für 2023 an und erwartet nun einen um gut drei Prozent höheren Umsatz zwischen 600 Millionen und 660 Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Beim Auftragseingang rechnet die Firma nun mit 620 Millionen bis 700 Millionen Euro statt zuvor 600 Millionen bis 680 Millionen Euro. Die operative Umsatzrendite soll indes unverändert 25 bis 27 Prozent erreichen.

Im ersten Halbjahr stiegen die Bestellungen um zwölf Prozent auf 317,7 Millionen Euro, der Umsatz kletterte um 31 Prozent auf 250,7 Millionen Euro. Der operative Gewinn vor Steuern schnellte um 53 Prozent hoch auf 48,1 Millionen Euro.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen